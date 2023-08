La SNCF lance un mois de promotions sur les billets de train

"Faire en sorte que la rentrée se place sous le signe du voyage en train". Pour inciter davantage de personnes à privilégier le train pour leurs trajets moyenne ou longue distances, la SNCF lance les "jours Traincroyables" jusqu'au 2 octobre prochain. Au fur et à mesure du mois de septembre, "chaque nouvelle promotion sera annoncée dans un communiqué dédié à l’occasion de chaque lancement". "Que ce soit pour les clients régionaux avec TER, la grande vitesse avec TGV INOUI et OUIGO, la longue distance avec INTERCITÉS, pour les voyageurs loisirs ou professionnels, en France ou en Europe, chacun pourra profiter de bons plans et de petits prix", assure le transporteur.