Les pneus ont-ils une date de péremption ?

En France, plus d’un automobiliste sur deux roulerait avec des pneus en mauvais état. Les pneus durent généralement entre 20 000 et 90 000 kilomètres. Au-delà de dix ans, quand bien même les pneumatiques sont en bon état, il est recommandé de les changer.

Une fois votre pneu changé, pour diverses raisons, il est impératif de connaître sa date de péremption. Car, oui, un pneu a bel et bien une date limite. Dans le cas où vous ne feriez pas attention à ce détail, vous risqueriez de rouler avec des pneus dangereux et de mettre en danger votre sécurité et celle des autres usagers. Mais quelle est cette date d’expiration et comment la remarquer ?

Qu’est-ce que le code DOT que l'on trouve sur les pneus ?

Pour reconnaître la date de péremption de son pneu, il suffit de regarder sur ses flancs et de localiser le code DOT ("Departement of transport", en anglais). Ce code est suivi d’autres lettres ainsi que de plusieurs chiffres. Ce sont les quatre derniers qui vous intéressent : les deux premiers chiffres donnent la semaine et les deux derniers l’année. Par exemple, si vous avez l’inscription "3122", cela veut dire que votre pneu a été fabriqué la 31ᵉ semaine de l’année 2022. À savoir que la durée de vie d’un pneumatique est de dix ans. Cependant, sa durée de vie dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de pneu, les conditions de conduite, l’entretien, la qualité de fabrication et le style de conduite. En général, la plupart des pneus sont conçus pour durer en moyenne entre quatre et six ans en termes de vieillesse, mais cela peut varier considérablement.

En plus d’une date de péremption pneu indiquée sur leur flanc, une autre date de péremption est apparente : celle de l’usure. Avaler des kilomètres, les freinages et accélérations, tout ce qui use la gomme, est visible entre les sillons de la bande de roulement. Lorsque la gomme atteint le témoin d’usure, il est temps de changer vos pneus, mais aussi lorsqu’un pneu est endommagé ou encore usé de façon non uniforme.

Si les pneus durent généralement entre 20 000 et 90 000 kilomètres, il est vivement conseillé de vérifier l'état des pneus de sa voiture tous les ans auprès de professionnels après cinq ans d’utilisation. Au-delà de dix ans, quand bien même les pneumatiques sont en bon état, il est recommandé de les changer. Ce conseil est également valable pour la roue de secours.

Comment conserver au mieux un pneu non utilisé ?

Un pneu entreposé peut attendre sagement d’être utilisé, mais pas trop. En effet, avec le temps, la gomme durcit et la tenue de route et le freinage se verraient grandement affectés. Ainsi, vos pneumatiques peuvent être stockés seulement si vous respectez certaines conditions. Tout d’abord, il est important qu’ils ne soient pas exposés au soleil dans la mesure du possible, puisque ce dernier dégraderait bien plus rapidement ses qualités. La plupart des manufacturiers recommandent notamment de les conserver à une température inférieure à 35 °C pour ne pas réduire la date de péremption des pneus. Aussi, ne déposez pas de poids lourds dessus pour éviter toutes déformations, d’ailleurs ceci est valable pour tous les revendeurs qui ne doivent pas monter des piles de pneus de plus de 1,20 m et sont censés changer l’ordre des piles tous les mois.