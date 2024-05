Les trains roulent-ils toujours à gauche ?

Contrairement à la conduite de voitures, les trains roulent à gauche en France dans la grande majorité des territoires. Certains départements font cependant exception, avec un système de circulation ferroviaire à droite. Cette règle et ces exceptions sont à la fois dues à des considérations techniques et historiques.

Prendre le train est une activité banale pour beaucoup. Au point qu’on ne fait pas toujours attention à certaines particularités et subtilités. Peut-être qu’en voyageant dans d’autres pays, vous aurez eu une sensation étrange sans savoir d’où elle venait. Cela pourrait s'expliquer par une différence dans le positionnement des voies. En France, la norme veut que les trains circulent sur la gauche. Une règle qui peut étonner puisqu’elle contredit notre habitude de conduire à droite en voiture. Ce sens de circulation a des origines à la fois historiques et pratiques.

Rouler à gauche, plus pratique pour les cheminots droitiers

Cette pratique évoque immédiatement le Royaume-Uni, où même les voitures circulent à gauche. C’est dans ce pays que le train s’est développé en premier durant la révolution industrielle. Fiacres et cavaliers circulaient déjà sur les voies de gauche. Sous le règne de Louis-Philippe, le chemin de fer s’est considérablement développé en France. Il s’est logiquement inspiré des infrastructures du pays le plus avancé en la matière. La France aurait-elle tout simplement copié l’Angleterre ? Officiellement, ce n’est pas la seule raison.

Selon la SNCF, circuler à gauche avait aussi un intérêt pour les cheminots. Autrefois, il n’était pas rare qu’un conducteur ait à sortir la tête de sa cabine pour réaliser des manœuvres. Pour des raisons évidentes de sécurité, ils ne pouvaient pas se pencher du côté duquel arrivaient des trains en sens inverse. Les droitiers étant nettement plus nombreux, il était plus commode de se pencher du côté gauche afin d’utiliser sa bonne main pour manœuvrer, et donc de rouler à gauche.

Pourquoi les trains roulent à droite dans certaines régions ?

En voyageant en train dans l’est de la France, vous avez peut-être remarqué que le sens de circulation est inversé. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, les trains circulent à droite. Il s’agit d’un héritage de l’annexion de ces régions par la Prusse après la défaite de 1871. Jusqu’à ce que la France récupère cette région en 1918, le chemin de fer s’est développé sur le modèle allemand. Or, outre-Rhin, les trains roulent à droite. Ce choix particulier est lié à la rivalité historique qui existait entre nos deux pays au XIXe siècle. Choisir un sens de circulation inverse à celui de la nation voisine permettait de ralentir la progression de l’ennemi en cas de tentative d’invasion. Après la Première Guerre mondiale, inverser la circulation dans ces régions a été jugé trop coûteux. À la place, des zones tampon, appelées "saut-de-mouton", ont été mises en place aux frontières des départements concernés.