Les vols intérieurs de moins de 2 heures 30 désormais interdits en France

Plusieurs conditions accompagnent cette interdiction de vols intérieurs courts, précise le décret. Il faut, pour commencer, que le trajet alternatif en train s'effectue "entre les gares desservant les mêmes villes que les aéroports concernés". La liaison doit ensuite être directe et pouvoir s'effectuer "plusieurs fois par jours, et avec un service satisfaisant", y compris "au regard du caractère abordable des tarifs". Ce trajet doit enfin permettre "plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année".

Autant de conditions d'ores et déjà remplies pour les liaisons entre Nantes, Bordeaux, Lyon et Paris, selon Clément Beaune. Ces trajets représentaient en 2019 quelque 4% des voyages aériens intérieurs français hors DOM-TOM et Corse, soit 1,1 million de passagers, selon le cabinet spécialisé Archery Consulting. Pour interdire une liaison aérienne courte, il revient au ministre chargé de l'aviation civile, avant "chaque saison aéronautique, de faire procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant", mentionne encore le décret.