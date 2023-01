Les vols mondiaux de jets privés ont augmenté de 10% en 2022

Les réservations de vols privés ont commencé à s'accélérer en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, alors que des voyageurs fortunés, des célébrités et des hommes d'affaires cherchaient à éviter les foules et les restrictions mises en place par les compagnies aériennes. "Les pénuries de pilotes et les réductions de service dans les petits aéroports ont également attiré des voyageurs privés", précise Le Vif. Une demande qui est restée forte, malgré la hausse des coûts et les inquiétudes concernant les taux d'émissions de carbone par passager des avions privés, beaucoup plus élevés que les avions commerciaux ou les trains.

En France, alors que des voix se sont élevées à gauche pour interdire la circulation de ces avions sur le territoire, le gouvernement est à la recherche d'une méthode moins coercitive. En septembre dernier, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher avait ainsi déclaré que tous les secteurs doivent participer à la décarbonation, mais qu'il ne serait pas "sérieux" de laisser entendre qu'un "combat (sur) les jets" résoudrait "tout le problème". Le ministre des Transports Clément Beaune, qui avait lui-même appelé fin août à "réguler les vols en jet privé", a répété de son côté que "des comportements doivent changer". Il a évoqué la piste de "mesures de taxation" sur l'aviation qui a "un régime fiscal plus favorable que certains modes de transports".