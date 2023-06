LGV Lyon-Turin : les opposants maintiennent leur manifestation malgré l'interdiction de la préfecture

Les opposants dénoncent les impacts écologiques, notamment sur l'eau, de ce chantier "ferroviaire titanesque, impliquant le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins". Selon eux, des travaux vont "détruire la montagne pour les intérêts économiques de quelques-uns, au détriment du vivant". Le préfet a justifié l'arrêté d'interdiction par un défaut d'information des organisateurs sur le nombre de manifestants attendu et sur les parcours.

Selon lui, ils pourraient être "entre 3000 et 4000". Il s'agit "notamment des personnes venant de régions extérieures et sans doute de pays étrangers frontaliers, notamment l'Italie et la Suisse". "On nous a signalé la présence d'éléments radicaux, entre 300 et 500", a ajouté le préfet, citant des évaluations du ministère de l'Intérieur. "Considérant la volonté affichée par certains de mettre fin aux travaux, nous craignons des intrusions et des dégradations sur les chantiers", a-t-il souligné.