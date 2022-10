Pneus neige obligatoires : pas de sanctions avant fin 2022

Une amende de 2e classe (150 euros maximum) peut cependant être appliquée sur les routes présentant un panneau classique de chaîne blanche sur fond bleu, mais seulement si la route est enneigée. Au cours du premier hiver d'application, en 2021-2022, les pouvoirs publics n'ont pas sévi, réalisant surtout des opérations de "pédagogie" qui vont se poursuivre cet hiver.

Au total, 4173 communes dans tout ou partie de 34 départements sont soumises à la nouvelle obligation d'équipement dans les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Massif jurassien et le Massif vosgien. Des panneaux montrant une montagne, une valise de chaînes et un pneu, indiquent les entrées et les sorties des zones où ces équipements hivernaux sont obligatoires. Certains préfets ont considéré au contraire que cette obligation n'était pas justifiée dans leur département, comme en Corrèze, dans la Nièvre ou en Corse.