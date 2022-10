Lyon : une panne géante provoque l'interruption de toutes les lignes de métro

Une panne géante est survenue ce jeudi en milieu d'après-midi à Lyon. Peu après 16 heures, tous les métros se sont arrêtés sur les voies.

"Les quatre lignes de métro A, B, C et D ont cessé de circuler suite à un problème informatique dont nous ne connaissons pas l'origine, a indiqué à TF1info le service de presse de TCL, Transports en commun lyonnais. "L'évacuation des voyageurs bloqués à l'intérieur des rames de métro en interstation a débuté juste après la panne. Les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône et les agents de la TCL sont mobilisés sur cet événement".