Manifestation contre l'A69 : ces autres projets d'autoroutes qui fâchent

Autre projet qui fait débat : la liaison A154-A120 de 97 kilomètres qui doit relier La Madeleine-de-Nonancourt (Eure) et Trancrainville (Eure-et-Loir) et Vert-en-Drouais et l’est de Dreux. Le collectif Non à A154/A120 s'est formé à la fin de l'année 2022 pour s'opposer au projet.

Il "exige un arrêt de ce projet afin de préserver le cadre de vie eurélien et régional" et demande à l'État d'agir "pour le respect des engagements bas carbone et l’arrêt de l’artificialisation des sols pris par la France." Une pétition lancée en janvier a récolté plus de 3000 signatures.