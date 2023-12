Comment réviser son Code de la route à distance ?

Le Code de la route a fêté ses 102 ans cette année. 72 % des candidats ont réussi leur examen en 2023. En 2015, une plateforme a vu le jour et propose des entraînements gratuits.

C’est en 1921 que le premier « Code de la route » est apparu juridiquement en France. Même si la première version officielle voit le jour le 27 mai 1921, ses prémices datent de 1804, lorsque Napoléon Bonaparte décide de rendre obligatoire la circulation à droite de la chaussée à Paris.

En 102 ans, le fameux examen a bien évolué et changé. En 2023, 72 % des candidats ont réussi leur examen théorique. Et si pendant longtemps, l’entraînement et les révisions du Code se faisaient sur papier ou en salle dans les écoles de conduite, l’explosion d’internet a quelque peu bousculé les habitudes des futurs candidats. Aujourd’hui, il est totalement possible de réviser et de passer son examen en ligne. Voici trois exemples de formations à suivre pour passer de la phase théorique à la phase pratique, à distance.

Le Code Rousseau version numérique

Le fameux Code Rousseau fondé en 1937, spécialisé dans les supports pédagogiques imprimés pour la formation aux différentes catégories de permis de conduire, est arrivé sur le net. Sur coderousseau.fr, il suffit de s’abonner au « Pass Rousseau B » au prix de 40 euros, pour ensuite accéder au site depuis lequel vous pourrez réviser l’examen, peu importe où vous vous trouvez. Pour un entraînement performant, vous trouverez dans « Pass Rousseau Voiture » 2 400 questions réparties en plusieurs catégories : 60 tests classiques de 40 questions, qui sont construits de la même façon que les séries de questions de l’examen, 60 tests thématiques de 10 ou 20 questions regroupant toutes les questions autour d'un même thème, et six examens blancs. Avec ça, vous êtes parés pour le jour J !

Des cours et une place d’examen en moins de 24 heures ?

Une autre alternative est apparue en 2013 : Ornikar. La marque d’auto-école en ligne, agréée préfectoralement, permet aussi de réviser son code de la route depuis n’importe où. Sur leur site, le forfait « Code de la route » est au prix de seulement 9,99 euros par an, ou 39,90 euros si vous prenez l’option « une heure conduite découverte ». Disponible également sur application mobile, plus de 2 000 questions d’entraînement sont à votre disposition. Et en prime, la plateforme Ornikar vous permet de réserver votre place d'examen en 24 heures, depuis votre compte auprès d'un centre agréé (La Poste, SGS, Code'nGo!) pour 30 euros.

Des cours en ligne gratuits, c’est possible ?

Troisième formation, et pas des moindres : « En voiture Simone ». Fondée en 2015, cette auto-école en ligne propose des séries d’entraînement au Code de la route… gratuitement. 45 séries de dix questions chacune sont proposées, en plus des dix séries découvertes, des fiches récapitulatives, et des conseils sur leur chaîne YouTube. La plateforme demande juste une inscription pour accéder à ses cours en ligne.