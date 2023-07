Marseille : une invasion de cafards perturbe plus de vingt lignes de bus

Des passagers inattendus à bord. Des cafards présents en nombre dans des bus marseillais ont engendré d'importantes perturbations, lundi, contraignant la mise à l'arrêt d'une vingtaine de véhicules infestés. Au total, 24 lignes partant du dépôt de la Rose dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne ont été perturbées, a détaillé La Provence qui s'est fait l'écho de la mésaventure pour les usagers de la RTM.

Pour l'organisme des transports marseillais, la cause serait météorologique. "Nous faisons face à un phénomène assez inédit avec une recrudescence de ces nuisibles dues aux fortes pluies et chaleurs qui ont favorisé la ponte d'œufs", a ainsi expliqué Nicolas Covarel, directeur des bus et tramways, au quotidien.