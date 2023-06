Paris : des passagers de la ligne 4 du métro bloqués pendant plus d'1h30 après un "incident exceptionnel"

Vers 20h30, la RATP a fait savoir que "les cinq navettes sont en cours d'évacuation" et que les pompiers étaient à Saint-Placide et "à Montparnasse pour accueillir les personnes en difficulté". Sur son site, la Régie des transports parisiens a expliqué que le trafic de la ligne 4 était interrompu "entre Chatelet et Bagneux-Lucie Aubrac en raison d'un incident d'exploitation à Mairie de Montrouge". L'heure de reprise est estimée à 21h30.