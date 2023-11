Métro, RER... Voyager à Paris coûtera (beaucoup) plus cher pendant les Jeux olympiques 2024

Île-de-France Mobilités a décidé d'augmenter largement les tarifs des transports en commun pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Sa présidente, Valérie Pécresse, a annoncé ce lundi qu'un ticket de métro coûtera 4 euros entre le 20 juillet et le 8 septembre, soit près du double du prix actuel. Une manière, justifie-t-elle, de ne pas faire payer aux Franciliens "l'augmentation considérable de l'offre de transport" pendant cette période.

Les transports pendant les Jeux olympiques n'ont décidément pas fini de faire parler d'eux. Ce lundi 27 novembre, c'est leur prix qui est mis en avant. La présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse (LR), a annoncé la nouvelle grille tarifaire en vigueur durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour les voyageurs, de fortes augmentations sont à prévoir.

Quid des abonnés Navigo ?

"À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, Île-de-France Mobilités va augmenter considérablement son offre de transport" et "il n'est pas question que les Franciliennes et les Franciliens paient ce coût", a expliqué l'ex-candidate à l'élection présidentielle (4,78%) dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Alors, entre le 20 juillet (six jours avant la cérémonie d'ouverture) et le 8 septembre (fin des Jeux paralympiques), "nous allons créer un nouveau pass, le pass Paris 2024, qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France".

Ce dernier "coûtera 16 euros par jour", a-t-elle annoncé, et "jusqu'à 70 euros par semaine". À titre de comparaison, le forfait Navigo semaine, qui permet de voyager en illimité dans toute l'Île-de-France pendant sept jours, est actuellement vendu 30 euros. Le ticket de métro à l'unité va, lui aussi, voir son prix bondir. Exit les 2,10 euros comme présentement, il sera vendu 4 euros durant toute cette période, et même 6 euros pour le ticket de train et de RER. Le carnet, lui, sera proposé à 32 euros, contre 16,90 euros actuellement.

Ainsi, même les voyageurs occasionnels pourraient devoir payer plus cher leurs transports, même si leur trajet n'est pas lié aux JO. Dès lors, Valérie Pécresse les invite à "acheter leur titre de transport avant le 20 juillet, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté +, afin de ne pas être impactés par ces hausses". "Les abonnés qui ont un Navigo mensuel ou annuel, un pass Imagin'R ou un pass senior ne seront pas concernés par ces augmentations", promet la présidente de la région.