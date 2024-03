Mine de lithium : l'avenir de la voiture électrique française est-il en train de se jouer dans l'Allier ?

Le débat public autour de la mine de lithium sur la commune d'Échassières, dans l'Allier, s'ouvre ce lundi, avec une première réunion programmée mardi. Le projet pourrait donner naissance à l'un des plus importants sites d'extraction de ce précieux métal d'Europe. Mais la quantité de ressources présentes dans le sous-sol français reste encore difficile à quantifier.

Elle fascine autant qu'elle inquiète. Dans l'Allier, la société Imerys ambitionne d'ouvrir une mine d'extraction de lithium, la première sur le territoire français. Le projet, nommé EMILI, doit se dérouler sur la commune d'Échassières, sur une mine de kaolin déjà exploitée par l'entreprise. Face aux enjeux autour de ce gisement, un débat public est organisé pour permettre aux citoyens de s'exprimer. À compter de ce lundi 11 mars et jusqu'au 7 juillet, tous les Français pourront s'informer et donner leur avis concernant cette mine souterraine.

Si le projet est aussi sensible, c'est qu'il touche à un point hautement stratégique de la transition écologique en France : l'approvisionnement en métaux rares pour fabriquer, notamment, les batteries des voitures électriques. Le site de Beauvoir peut-il assurer une certaine indépendance dans ce domaine à l'Hexagone ? Quid d'autres gisements sur le territoire ? TF1info s'est penché sur la question.

Quelles sont les promesses d'EMILI ?

Annoncé en octobre 2022, le projet promet la création "de l'une des plus grandes mines de lithium d'Europe" et vise une entrée en service en 2028. L'objectif d'Imerys est de produire 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium – composant actif présent dans les batteries – par an et d'équiper 700.000 voitures électriques chaque année durant au moins 25 ans. Pour cela, il lui faudra extraire le métal jusqu'à 350 mètres de profondeur et prélever en moyenne 100 tonnes de roche pour produire une tonne de lithium.

"Le propriétaire estime à ce stade que la mine a une capacité de production de 6 kgtonnes (kt) par an de lithium métal (soit 34.000 tonnes potentielles d'hydroxyde de lithium, NDLR)", avance Jean-Philippe Hermine, directeur général de l'Institut Mobilités en Transition (IMT) de l'Iddri. Ce serait "en Europe, une mine importante qui pourrait couvrir la quasi-totalité des besoins des gigafactories françaises, notamment" pour produire les batteries, détaille le chercheur qui tempère toutefois : "Mais ceci est une estimation probablement assez élevée, puisqu’en la matière généralement, lorsqu’on lance un projet, on a tendance à communiquer sur une hypothèse de fourchette haute".

Est-ce que c'est suffisant ?

Si l'on prend la capacité de production maximale de la mine Emili à 6 kt par an, elle est insuffisante dans un scénario tendanciel, c'est-à-dire sans changement de nos comportements de consommation, où le besoin en lithium métal s'établirait à 9 kt par an d'ici 2035, selon les données communiquées par l'IMT-Iddri et le WWF. La production d'Emerys serait à peine suffisante pour un scénario de "frugalité/sobriété" dans la mobilité, où la demande pourrait tomber à 6 kt par an, soit l'équivalent de la production annuelle de la mine de l'Allier.

Un scénario dans lequel la France pourrait alors devenir exportatrice de lithium avec la seule mine Emili, si les conditions favorables sont réunies : la fin du succès des SUV électriques, dont la taille et le poids nécessitent des batteries particulièrement imposantes et consommatrices de lithium et autres métaux rares, et un développement du co-voiturage ou des mobilités douces comme le vélo.

"Tout cela va dépendre aussi de la demande. Ces données sont variables en fonction de notre trajectoire d’électrification du parc qui devrait conduire à un pic de consommation en 2035 (au-delà, le recyclage des batteries en fin de vie prendra en partie le relais). Mais la bonne question pour maîtriser la demande et notre exposition géostratégique est : pour quels types de véhicules ? Quelle taille ? C’est tout l’objet de notre étude réalisée avec le WWF, où nous montrons que notre besoin en lithium en France peut varier de 30% au moins selon notre consommation, sur la taille des véhicules ou leur taux d'usage et de remplissage", explique Jean-Philippe Hermine. "30% de réduction de la consommation, c’est considérable. C’est ce qui fait qu’on est soit importateur, soit exportateur de lithium par rapport aux découvertes qui ont été faites en France".

Les autres mines peuvent-elles sauver la mise ?

En l'absence de changement de politique concernant l'électrification des voitures et pour assurer un avenir plus stable au lithium français, l'Hexagone devra compter sur d'autres gisements. Le dernier Atlas des ressources minières, publié en 2022 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), a montré que 40 gîtes contenant du lithium ont été recensés en France, "dont 6 avec des ressources estimées". Mais l'essentiel de ces données remontent aux années 70 et 90 et l'organisme précise à TF1info qu'une "concentration de lithium en un lieu donné n'est pas synonyme d'exploitation". "De nombreuses études sont nécessaires pour connaître précisément la taille du site, les teneurs, mais aussi les procédés à développer pour extraire l'élément roche", résume le BRGM.

Carte de distribution des gîtes de lithium en France métropolitaines - BRGM

À l'heure actuelle, le site le plus prometteur pour exploiter le lithium en France, en plus de celui de l'Allier, se trouve en Alsace. Le métal ne se trouve pas sous terre, mais dans les saumures profondes des eaux salées. Il a fait l'objet d'une première extraction de lithium par la société Eramet et l'IFPEN en 2022 pour une phrase d'étude exploratoire. Le projet, qui fonctionnerait grâce à la géothermie, pourrait avoir une capacité de production de 10 kt par an, soit environ 50.000 tonnes d'hydroxyde de lithium chaque année, selon les déclarations du ministre délégué à l'Industrie Roland Lescure lors d'un déplacement dans le département en février 2023.

Si ces annonces étaient fidèles à la réalité, la mine de l'Allier et le site alsacien permettraient alors d'extraire 16 kt de lithium métal chaque année en France, ce qui pourrait permettre à l'Hexagone de couvrir ses besoins et même de devenir exportateur de ce précieux métal. Et pour assurer cette économie prometteuse pour l'avenir, le BRGM a lancé une actualisation de l'inventaire des ressources minérales pour permettre d'améliorer la connaissance des gisements potentiels pour une cinquantaine d'éléments d'intérêts, dont le lithium. Un projet qui doit s'étaler sur plusieurs années et donner des éléments concrets à la France afin de limiter sa dépendance aux métaux rares en provenance de l'étranger.