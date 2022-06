Mon train a du retard, partir de quel moment suis-je indemnisé ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux vacances et notamment aux retards de train, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mon train a du retard. À partir de quel moment suis-je indemnisé ?

Ça dépend du type de train. La politique commerciale est plus avantageuse pour les TGV Inoui nationaux et internationaux, les Thalys et les Intercités, si l’on synthétise cette fiche proposée par la SNCF.

Vous recevez un bon d’achat au moins équivalent à 25% du prix du billet dès 30 minutes de retard. Ce n’est qu’à partir d’une heure de retard que vous avez droit à ce bon d’achat pour les Ouigo Quant aux TER, chaque région fixe ses propres règles, il faut donc vous renseigner localement.