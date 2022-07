Grève à la SNCF : trafic très perturbé sur le RER E et la ligne P du Transilien lundi et mardi

Sur le RER E, un train sur trois environ circule lundi d’après la SNCF, qui précise que le T4 n’est "pas affecté" par la grève qui doit se poursuivre mardi. La SNCF annonce ainsi que "le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne" selon ses prévisions pour demain.

Sur la ligne P du Transilien, la SNCF annonce un train sur trois en circulation ce lundi. "Entre Meaux et la Ferté Milon, certains trains sont remplacés par des bus. Entre Esbly et Crécy-la-Chapelle, la circulation est normale", précise la SNCF. Mardi, "le trafic sera très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne (excepté entre Esbly et Crécy la Chapelle où le trafic est normal)".

La SNCF invite les usagers du RER E et de la ligne P à consulter le site du Transilien, ainsi que l'application du groupe, pour avoir davantage de précisions sur les répercussions du mouvement.