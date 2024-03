SNCF : appel à la grève mercredi, jour de l'ouverture des réservations pour les billets d'été

Les employés des guichets et de la centrale téléphonique de la SNCF sont invités par le syndicat SUD-Rail à faire grève ce mercredi. Il s'agit du jour d'ouverture des réservations pour les billets d'été. Le personnel réclame notamment des embauches supplémentaires et de meilleures conditions de travail.

Réserver le trajet des vacances par le rail ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce mercredi, les employés de la SNCF aux guichets et à la centrale téléphonique sont appelés à faire grève pour leurs conditions de travail, a annoncé lundi SUD-Rail, le troisième syndicat de la compagnie. Une date qui n'a pas été choisie au hasard : il s'agit du jour d'ouverture des réservations de la saison d'été.

"Le 13 mars, les cheminotes et cheminots, qui travaillent dans les gares et les centres 3635 (dénommés Relation client à distance), vont cesser le travail pour lancer un ultime signal d'alarme à la direction SNCF", a affirmé l'organisation syndicale dans un communiqué.

Des embauches et de meilleures conditions de travail

"À chaque départ de la période de vente de billets pour les grands départs en vacances, la direction SNCF se délecte des millions d'euros qu'elle engrange en quelques minutes", a poursuivi SUD-Rail. "Bien entendu, nous nous félicitons que les trains se remplissent, mais ceci est rendu possible grâce au travail des milliers d'agents commerciaux, vendeurs et vendeuses, télévendeurs et télévendeuses qui manquent d'une reconnaissance de la SNCF à hauteur de leur participation et de leur investissement."

Le syndicat réclame notamment "des embauches supplémentaires dans les métiers de la Relation client" et "l'amélioration des conditions de travail à la suite du déploiement du nouveau logiciel de vente des billets et la prise en compte de la pénibilité pour les emplois concernés".

La SNCF va ouvrir mercredi les ventes de ses TGV Inoui et Intercités pour la période comprenant les vacances scolaires d'été et des Jeux olympiques et paralympiques, soit du 6 juillet au 11 septembre. Les Ouigo seront quant à eux ouverts à la réservation pour des trajets jusqu'au 14 décembre.

"Tous les trains seront en circulation cet été" avec "400.000 places supplémentaires" en TGV Inoui comparé à l'été 2023, a indiqué SNCF Voyageurs lundi. "Sur la période des Jeux olympiques et paralympiques", 4 millions de billets Inoui, Ouigo et Intercités à destination ou au départ de Paris seront proposés, a ajouté le transporteur.

Sud-Rail, qui a obtenu près de 19% des voix aux dernières élections professionnelles, derrière la CGT-Cheminots et Unsa ferroviaire, a répété lundi que "la mobilisation du 13 mars n'est qu'une première étape" et prévenu que la direction de la SNCF aurait "besoin de ces agents pendant les Jeux olympiques", l'appelant à "négocier réellement".