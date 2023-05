Passe Navigo : êtes-vous concerné par le nouveau dédommagement décidé à la suite des grèves ?

Les forfaits éligibles au remboursement sont le Navigo mois (y compris sur le passe découverte et smartphone, le forfait réduit 50% et le forfait solidarité 75%), le Navigo annuel et senior ainsi que le passe Imagine R étudiant et scolaire. Attention : ces forfaits "doivent être valides sur au moins un mois de grève (entre janvier et avril) des branches concernées", détaille IDFM.