Le constructeur aéronautique Boeing a fait savoir que des fixations internes au fuselage de plusieurs avions n'avaient pas été suffisamment serrées. Ces problèmes de fixation concernent des appareils 787 Dreamliner en attente de livraison, et se rajoutent aux difficultés de production que rencontre le groupe depuis plusieurs années.

La tourmente continue chez Boeing. Ce jeudi 13 juin, le constructeur aéronautique a rapporté que des fixations se trouvant sur le fuselage - le corps des avions - de plusieurs 787 Dreamliner pas encore livrés ont été mal serrés. L'entreprise a cependant précisé que cela n'affectait pas les avions déjà en opération.

"Notre équipe du 787 vérifie des fixations sur des zones situées sur les côtés du fuselage de certains appareils 787 Dreamliner pour s'assurer qu'elles respectent nos spécifications d'ingénierie", a expliqué l'avionneur dans une déclaration transmise à l'AFP. Plus précisément, le groupe indique avoir repéré lors d'opérations de contrôle qualité que des fixations de longerons - les structures internes du corps de l'avion - et d'attaches avaient été incorrectement serrées.

Selon lui, cela devrait avoir un impact limité, voire nul, sur les livraisons. "La flotte en service peut continuer à opérer en toute sécurité", a-t-il assuré, précisant être en contact avec les compagnies aériennes et le régulateur américain de l'aviation (FAA). Ce dernier a précisé de son côté avoir lancé une enquête, après que Boeing lui a signalé la possibilité que des fixations aient été mal serrées. La FAA "travaille étroitement avec Boeing pour déterminer les actions appropriées et pour assurer que le système de production va être corrigé immédiatement", a indiqué l'agence dans une déclaration transmise à l'AFP.

Un incident de plus pour Boeing

Il s'agit du dernier épisode d'une longue série de problèmes de production signalés par l'avionneur sur plusieurs de ses modèles ces dernières années. Boeing est d'ailleurs sous l'étroite surveillance des régulateurs depuis un incident en vol en janvier - l'explosion de la porte lors d'un vol d'Alaska Airlines - et visé par plusieurs enquêtes.

Rien que ce jeudi matin, un appareil 737 MAX, qui effectuait un vol entre Phoenix et Oakland aux États-Unis, a été victime en plein vol de "roulis hollandais" et a subi d'importantes oscillations en raison du dysfonctionnement de l'unité de contrôle de puissance. Depuis, l'avion en question a été renvoyé à une usine Boeing, et est cloué au sol pour l'instant.

Mais la liste des incidents rencontrés par le constructeur ne s'arrête pas là : en 2020, huit Dreamliner ont été cloués au sol à cause de soucis de fabrication. Ses livraisons ont ensuite été suspendues à plusieurs reprises en 2021-2022, pour des défauts de fabrication et d'inspection. En février 2023, elles sont de nouveau interrompues quelques semaines pour un problème de fuselage. Puis, le 6 mai 2024, la FAA annonce l'ouverture d'une enquête sur cet appareil pour vérifier si Boeing avait effectué les inspections obligatoires sur des raccords électriques des ailes au fuselage.

Des problèmes qui se ressentent jusqu'à la Bourse de New York : l'action Boeing a perdu 0,84% en une journée, ce jeudi. Aussi, les problèmes de Boeing ont concentré la quasi-totalité du témoignage du patron de la FAA, Mike Whitaker, ce matin devant une commission sénatoriale consacrée à la supervision de l'industrie aérienne.