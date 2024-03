Objectif "zéro mort" sur les routes : ces 8 équipements obligatoires sur les véhicules neufs dès juillet 2024

À partir du 7 juillet, huit nouveaux équipements de sécurité deviendront obligatoires pour toutes les voitures neuves vendues sur le marché de l'Union européenne. Cette initiative vise à améliorer significativement la sécurité routière et à réduire le nombre d'accidents. L'objectif affiché : parvenir à zéro mort sur les routes d'ici à 2050.

L'Union européenne s'est fixé un objectif ambitieux en matière de sécurité routière : réduire drastiquement le nombre de morts et de blessés graves sur les routes, avec comme ambition de parvenir à zéro mort d'ici à 2050. Une stratégie connue sous le nom de "Vision Zéro". Il faut dire que chaque année, près de 25.000 décès et 140.000 blessés graves sont enregistrés dans l'UE à cause des accidents routiers. Et selon des données d'avril 2023, 95 % d’entre eux seraient attribués à des erreurs humaines.

Une "boîte noire" embarquée

À partir du 7 juillet, l'Union européenne impose donc aux constructeurs automobiles d'intégrer huit nouveaux équipements de sécurité dans tous les véhicules neufs. Cela comprend :

- L’aide au freinage d’urgence qui permet de freiner le véhicule de manière autonome dans les situations dangereuses ou d’assister le conducteur lors d’un freinage important. Ce nouveau système va donc anticiper le freinage grâce aux analyses des capteurs. L’objectif est d'harmoniser, au niveau international, l'utilisation des AEBS à faible vitesse (jusqu'à 60 km/h) afin d’améliorer la sécurité routière, en particulier dans les villes (qui ont comptabilisé plus de 9 500 décès dans l’UE en 2016, soit 38 % de décès sur la route).

- Les systèmes de détection d’obstacle en marche arrière.

- L’avertisseur de fatigue et d’inattention qui alerte le conducteur s’il n’est plus concentré sur la conduite.

- L’alerte du franchissement de ligne, qui avertit le conducteur lorsqu’il franchit une ligne de marquage au sol, à gauche ou à droite du véhicule, d’une manière involontaire.

- Le régulateur de vitesse intelligent. Ce dispositif permet d’identifier si l’automobiliste dépasse la vitesse autorisée sur la voie empruntée, qu'il s'agisse d'une route départementale, nationale ou autoroutière, grâce à l’utilisation du GPS couplée à une caméra capable de lire les panneaux de signalisation.

- La "boîte noire" embarquée. Elle enregistrera, quelques secondes avant et après le choc, plusieurs données fournies par le véhicule : la vitesse, la phase d'accélération ou de freinage, le port de la ceinture de sécurité, l’usage du clignotant, la force de la collision, le régime moteur ou l'inclinaison du véhicule. En revanche, à la différence des boites noires des avions, les sons à l’intérieur de l’habitacle ne sont pas enregistrés. Au total, ce sont 40 secondes de données qui seront récupérées par le dispositif : 30 secondes avant l’accident et 10 secondes après.

- Un pré-équipement pour rendre possible le montage d’un dispositif d’éthylotest anti-démarrage.

- Enfin, un système de lecture des panneaux pour informer le conducteur des limitations de vitesse et autres indications routières.

Si ces équipements devaient déjà être présents dans tous les véhicules nouvellement homologués depuis juillet 2022, ils devront désormais être présents en série dans l’intégralité des voitures neuves. Par ailleurs, deux autres équipements deviennent obligatoires pour les nouveaux modèles de voiture en juillet 2024 et deviendront obligatoires pour toutes les voitures neuves dès juillet 2026 : le détecteur d’usagers vulnérables, qui repère la présence de deux-roues ou cyclistes autour du véhicule et l’arrête en cas de danger, ainsi que la zone étendue de protection de piéton, qui permet de réduire les chocs de la tête d’un cycliste ou d’un piéton en cas de collision.

Reste à savoir maintenant de quelle façon les constructeurs automobiles vont répercuter l'intégration de tous ces dispositifs sur le prix final de leurs nouveaux véhicules. Sachant que bon nombre des modèles les plus récents sont d'ores et déjà équipés d'une partie de ces options.