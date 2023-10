Ouverture de la billetterie SNCF pour Noël : le site de réservation saturé ce mercredi matin

Parmi les nouveautés du service 2024 de SNCF Voyageurs à partir du 10 décembre, on peut noter la desserte d'Aurillac par train de nuit depuis Paris, des modifications dans les itinéraires des trains de nuit vers le Sud-Ouest (de Paris à Tarbes via Dax, Bayonne et Pau et vers Cerbère via Nîmes et Montpellier), et un Ouigo Grande Vitesse hivernal entre Paris et Bourg-Saint-Maurice.

Les ventes du très attendu train de nuit Paris-Berlin, lancé également en décembre, doivent débuter "très prochainement", selon SNCF Voyageurs. Les chemins de fer autrichiens ÖBB - qui vont exploiter cette liaison - ont avancé la date du 11 octobre, non confirmée côté français.