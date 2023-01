Panne à la gare de l'Est : le trafic a repris normalement ce jeudi matin

Les perturbations sont complètement terminées, gare de l'Est à Paris. Après deux jours de réparations dans les installations détruites mardi lors d'un "acte de sabotage" à Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne, le trafic ferroviaire a repris totalement ce jeudi matin, comme l'avait annoncé la SNCF mercredi 25 janvier, en fin d'après-midi. "L'ensemble des trains, TER et TGV depuis ou vers la gare de l'Est" circuleront comme prévu, avait indiqué la compagnie publique.