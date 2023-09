Panne à la gare Montparnasse : un trafic toujours perturbé au lendemain de l'incident

Suite à la panne, un train Inoui, bloqué sur la ligne, a dû être évacué, ses passagers acheminés par une rame de secours, avec un retard de six heures. Les autres trains en direction et venus de Nouvelle Aquitaine ont dû circuler au ralenti, car en alternance sur une voie, tandis que des trains des lignes Bretagne et Pays de Loire étaient basculés sur la ligne classique.