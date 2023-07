Panne géante à la gare Montparnasse : comment me faire rembourser un retard de train ?

Le Figaro, qui s'est penché sur la question, rappelle que pour les TGV inOui et Intercités, "le dédommagement atteint 25% du prix du billet entre 30 minutes et deux heures de retard à l'arrivée, et 50% entre deux et trois heures et à 75% au-delà de trois heures." Pour ce faire, les usagers peuvent se rendre sur le site dédié de la SNCF pour y remplir un formulaire, et faire une demande de compensation "dès l'arrivée du train et jusqu'à 90 jours après", selon l'entreprise ferroviaire.

En revanche, pour ce qui est des Ouigo, le principe est différent : pour un retard à l'arrivée d'une à deux heures, l'indemnisation représente 25% du montant total du billet, hors options. Au-delà de deux heures, cela monte à 50%. Pour les usagers de ces trains, "un bon d'achat est envoyé automatiquement par mail quelques jours après le voyage, qu’il est ensuite possible de se faire créditer sur un compte bancaire", indique aussi Le Figaro.