Panne géante à la gare Montparnasse : incident "résolu" mais toujours des retards ce samedi matin

Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées dans la gare, pressés les uns contre les autres sur les quais ou dans le hall. "Au début, c'était 45 minutes d'attente, ensuite 60... et là, on est passé à 100 je crois", témoigne, ce samedi matin, un voyageur dans la vidéo en tête de cet article, rapportant "plein de monde partout. On pouvait pas passer, les gens étaient angoissés".

Cet incident est survenu alors que la SNCF attend un million de voyageurs dans les TGV et Intercités en France au cours de ce week-end de chassé-croisé.