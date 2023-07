Panne SNCF géante à Montparnasse : seuls les retards de plus de 4 heures seront intégralement remboursés

Confirmant une information de RTL, la compagnie ferroviaire a annoncé que les personnes qui ont dû patienter plus de quatre heures seraient intégralement remboursées. Une mesure exceptionnelle alors qu'habituellement, le groupe public rembourse au maximum 75% du billet pour des retards de plus de trois heures. Un mail détaillant la démarche à suivre a déjà été envoyé aux voyageurs concernées, selon la SNCF.

Pour les passagers ayant dû patienter moins de quatre heures, c'est la politique compensatoire habituelle qui s'applique. La garantie G30 prévoit plusieurs gradations de remboursement à partir d'un retard de plus de 30 minutes. Un formulaire en ligne est à compléter et un mail est ensuite envoyé pour confirmer la prise en charge et préciser le montant de remboursement.