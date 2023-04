Pâques, vacances... quelles prévisions sur la route pour ce week-end prolongé ?

Les automobilistes devraient être épargnés d'autres difficultés sur la route le reste du week-end, l'ensemble étant classé vert, dans le sens des départs comme des retours au niveau national. Lundi 10 avril néanmoins, des difficultés devraient débuter en fin de matinée au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles, dans le sens des retours. Les difficultés devraient perdurer jusqu’à tard dans la soirée aux abords des grandes métropoles, en particulier à l’entrée de Paris et de Lyon. La région Ile-de-France est d'ailleurs classée rouge, tout comme le Grand Ouest et le Nord pour cette journée.