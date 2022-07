Paris, Bordeaux, Marseille... Pourquoi certains aéroports français sont en grève ce week-end ?

L'ensemble des grévistes, partout en France, réclament une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail, après des mois de trou d'air en raison du Covid-19. À Paris, les salariés d'ADP espèrent notamment une augmentation de 6%, rétroactives au 1er janvier, pour "améliorer le pouvoir d'achat" et "réparer la baisse engendrée l'année passée", appuie à l'AFP le délégué syndical de la CFE CGC, Rachid Eddaidj. Comme d'autres, la direction des aéroports de Paris ont lancé un plan de départs volontaires et de réduction de revenus, assorties de la promesse d'un retour au même niveau de traitement une fois le trafic revenu. Or, celui-ci dépasse déjà les 100 % de la même période de 2019 sur certains faisceaux.