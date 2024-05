Paris : certains résidents devront finalement payer un droit de stationnement pour leurs SUV hybrides et électriques

Les Parisiens possédant un SUV électrique ou hybride devront payer, à partir du 1er octobre, un tarif résidentiel de stationnement. Une mesure non prévue lors du projet de la mairie, votée début février. Ce tarif devait, à l'origine, être réservé uniquement aux visiteurs.

Mauvaise nouvelle pour les Parisiens roulant avec un SUV électrique ou hybride. À compter du 1er octobre, ils vont devoir s'acquitter d'un droit de stationnement pour ceux possédant un hybride de plus de 1,6 tonne ou un électrique de plus de deux tonnes. La mesure a été annoncée, jeudi 16 mai, par l'adjoint Europe Écologie-Les Verts aux mobilités de la mairie de Paris, David Belliard. Pourtant, elle n'était pas prévue dans le projet de loi soumis à une votation début février pour créer une hausse des tarifs de stationnement pour les véhicules les plus lourds dans les rues de la capitale.

"Les propriétaires des SUV électriques qui avaient la gratuité devront s'acquitter d'un tarif résident pour stationner à proximité de chez eux", a indiqué David Belliard, lors d'un point presse en amont du prochain Conseil de Paris qui s'ouvre mardi. Une décision qu'il justifie par des "ajustements" effectués "pendant le débat". "On nous a dit : 'Vous ne taxez pas les résidents'. On va donc leur demander de s'acquitter d'un tarif résident", a-t-il expliqué.

L'abonnement résident voiture basse émission - qui concerne les propriétaires de voitures électriques et hybrides - permet aux titulaires parisiens de stationner gratuitement jusqu'à sept jours consécutifs dans les zones proches de leur domicile ou six heures consécutives dans tout Paris. Mais avec la décision de la Mairie, les propriétaires de SUV électriques et hybrides devront payer un tarif résident, au même titre que les propriétaires de voitures thermiques qui souscrivent un abonnement de stationnement résidentiel.

Ce tarif offre toutefois des prix bien plus avantageux que ceux pratiqués pour les visiteurs, qui devront, eux, débourser jusqu'à 18 euros de l'heure pour stationner leurs SUV dans les arrondissements centraux. Selon David Beilliard, la mesure annoncée par la Mairie ne concernera que "très peu de monde". Ceux dont les véhicules pèsent moins de 1,6 tonne pour les hybrides et 2 tonnes pour les électriques, conserveront la gratuité. Par ailleurs, "tous les tarifs appliqués jusqu'à présent aux professionnels demeureront inchangés, quel que soit le poids de leur véhicule", a indiqué Anne Hidalgo dans l'exposé des motifs.