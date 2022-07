Paris : circulation interrompue au départ et à l'arrivée de la gare d'Austerlitz

Avis aux usagers, des perturbations sont en cours ce vendredi 1er juillet matin à la gare d'Austerlitz, à Paris. Le trafic est complètement interrompu au départ et à l'arrivée de la gare avant une reprise estimée à 10h. Dans le détail, aucun train ne circule entre Juvisy et Paris-Austerlitz et entre Massy-Palaiseau et Paris-Austerlitz, dans les deux sens de circulation.

Les équipes de SNCF Réseau sont en cours de diagnostic technique à la suite d'une panne du poste d'aiguillage et cherchent une solution pour permettre une reprise partielle du trafic, écrit le groupe sur Twitter.