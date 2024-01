Les Parisiens ont perdu 120 heures dans les bouchons en 2023, soit l'équivalent de 5 jours !

À Paris, les automobilistes ont perdu en moyenne 120 heures dans les embouteillages l'an dernier C’est ce que révèle l’étude annuelle du fabricant de systèmes de navigation par GPS TomTom.

Paris est la ville la plus embouteillée de France et la situation se dégrade. 120 heures, c’est le temps moyen que les Parisiens ont perdu en 2023 dans les embouteillages, selon le rapport annuel Traffic index du fabricant de systèmes de navigation par GPS TomTom. C’est pratiquement 11 heures de plus qu’en 2022 ! La vitesse moyenne de circulation dans la capitale était la plus lente de France, avec 23 kilomètres par heure en moyenne. C’est aussi à Paris que le surplus lié aux embouteillages dans le budget carburant du conducteur a le plus augmenté (+45%), pour atteindre 288 euros.

Évidemment, ce n’est pas sans conséquences du point de vue écologique. Selon l’étude, les embouteillages ont généré 652 kilos de CO2 par an et par automobiliste (diesel et essence), sur la base d’un trajet domicile-travail de 10 kilomètres. Cela représente près d’un tiers des émissions totales annuelles. En temps perdu dans les bouchons, Paris devance d’une courte tête la ville de Bordeaux (111 heures, soit 3 heures de plus qu’en 2022). Suivent, dans le top 5, Lyon (89 heures), Grenoble (77 heures) et Montpellier (73 heures). Grenoble enregistre la plus forte progression, avec 9 heures en plus par rapport à 2022.