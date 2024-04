L'A13 fermée aux portes de Paris "pour une durée indéterminée" : les conseils pour circuler

Le trafic sur une portion de l'A13 est interrompu "pour une durée indéterminée", vendredi 19 avril, dans les deux sens de circulation entre Paris et la Normandie. Cette fermeture fait suite à la découverte de "problèmes d'infrastructures sur la chaussée", selon la Direction des routes d'Île-de-France. À la veille du week-end de retour des vacances de Pâques, les automobilistes sont invités à reporter leurs déplacements ou à éviter le secteur.

Grosse galère pour les automobilistes franciliens. L'autoroute A13, reliant Paris à la Normandie, est fermée, vendredi 19 avril, dans les deux sens de circulation entre "le boulevard périphérique (Paris) et Vaucresson (A86 duplex)" dans les Hauts-de-Seine. Une fermeture effective depuis la veille à 23h occasionne des bouchons monstres aux portes de la capitale.

La circulation est actuellement interrompue sur l'axe autoroutier, qui dessert Rouen et Caen, et ce "pour une durée indéterminée", a informé Sytadin, l'outil de trafic en temps réel de la Direction des routes d'Île-de-France (Dirif).

"Plus de deux heures pour faire 3 km"

"Des problèmes d'infrastructures sur la chaussée ont été détectés entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud", a informé la Dirif, alertant sur les conséquences sur la sécurité des usagers qui emprunteraient l'A13. "Il est nécessaire d'analyser ce problème afin de déterminer les travaux à mener et ensuite estimer une durée" avant une réouverture.

"L'A13 est totalement saturée entre l'A12 et l'A86 duplex. Il faut compter plus de 2 heures pour effectuer ces 3 km." Sollicitée par TF1info, la Dirif a indiqué préparer un communiqué qui sera diffusé dans le courant de la journée. Dans ce cadre, nous dit-on, le service public chargé d'entretenir le réseau routier reviendra sur les causes ayant conduit à la fermeture de cette portion de l'A13.

À la veille d'un week-end de retour qui s'annonce très chargé sur les routes, puisqu'il marque la fin des vacances de Pâques pour la zone C, Sytadin a donné quelques conseils pour aiguiller les automobilistes. Pour rallier Paris depuis l'A13, il est préconisé de prendre l'A14 à hauteur d'Orgeval.

Depuis Rocquencourt, sortez à Vaucresson pour rejoindre l'A12 et la N12 en direction de Versailles, puis dirigez-vous vers la porte de Saint-Cloud, via la N118. Depuis Bois-d'Arcy, empruntez la N12 puis la N118 pour rallier la porte de Saint-Cloud. "Dans la mesure du possible", il est recommandé "de différer ses déplacements ou d'éviter le secteur."