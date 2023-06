Gare du Nord : le trafic SNCF très perturbé par une panne d'électricité

"Les équipes sont en cours d'intervention afin d'assurer la reprise la plus rapide possible de la circulation", a affirmé l'entreprise ferroviaire pour rassurer les centaines de milliers de passagers quotidiens de la gare la plus fréquentée de France. Résultat : les suppressions de train se sont multipliées, quand certains trajets affichaient des retards allant jusqu'à 45 minutes. Il faut dire que ce type d'incident peut durer en moyenne cinq heures, d'après une communication de la SNCF. Cela dépend "de l'emplacement, de l'importance des travaux et des conditions de réalisation".