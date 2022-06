Gare du Nord : le trafic très perturbé à cause d'une panne d'électricité

La galère continue pour les voyageurs qui avaient prévu d'utiliser le train à l'occasion de ce week-end de la Pentecôte. Selon la SNCF, le trafic est très perturbé depuis plusieurs heures au départ et à l'arrivée de la gare du Nord, dimanche 5 juin. Concernant les grandes lignes, le trafic ne devrait pas reprendre avant 16 heures. En cause, un "défaut d'alimentation électrique à Saint-Denis", indique la SNCF.

Au lendemain de violents orages sur une grande partie du pays, le groupe ferroviaire indique qu'il "trop tôt pour dire" si le chaos est lié d'une manière ou d'une autre aux intempéries. "La circulation des trains est totalement interrompue au départ et à l'arrivée de la gare du Nord suite à un défaut d’alimentation électrique", prévenait la SNCF sur son site en milieu de matinée. "Certains TGV empruntent un autre itinéraire avec pour gare de départ ou gare d'arrivée, Paris Gare de Lyon", est-il précisé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, déjà, le trafic avait été fortement perturbé dans la gare de l'Est et la gare du Nord à cause de la chute d'un arbre sur les voies, dans le Val-d'Oise.