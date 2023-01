Chat écrasé par un TGV à Montparnasse : la Fondation 30 Millions d’Amis porte plainte contre la SNCF

La Fondation 30 Millions d'Amis prétend avoir contacté la SNCF, qui "regrette ce triste incident". "Nous sommes très touchés par cet événement et nous souhaitons témoigner de tout notre soutien à nos deux voyageuses propriétaires du chat", aurait réagi la société ferroviaire, avant de rappeler "qu’il est formellement interdit de descendre sur les voies, ce qui mettrait en danger la vie des deux voyageuses ou de nos agents". La SNCF aurait également prétendu se préoccuper "de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train" et "avoir pris en charge les deux voyageuses".