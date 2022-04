Incendies de bus électriques à Paris : la RATP retire de la circulation 149 véhicules

Dans un communiqué, la RATP précise qu'aucune personne n'a été blessée, le conducteur du bus a évacué immédiatement les voyageurs et le machiniste mis en sécurité. Au total, une trentaine de pompiers et une quinzaine d'engins ont été dépêchés sur place pour éteindre l'incendie qui a été maîtrisé peu après 9h, selon les pompiers de Paris. La station de métro François-Mitterrand a, elle, été fermée de 9h à 11h pour des raisons de sécurité, les trains ne marquant plus l'arrêt.