TÉMOIGNAGE - Bloqué 2h dans le métro parisien : "Un bébé hurlait, les gens essayaient d'appeler la police..."

Un policier en civil sort son brassard et mais essaie calmer la situation, mais "c'était très compliqué. Le plus énervé a menacé de casser une vitre, et a fini par forcer une porte. À partir de là, les gens ont commencé à descendre sur les voies, dans le tunnel. J'ai compris que la circulation ne reprendrait pas, je suis sorti à mon tour, on était à une soixantaine de mètres seulement du quai de la station Cité. On voyait littéralement la lumière au bout du tunnel. Pour descendre de la rame de métro, il y a au moins 1,50m, c'était difficile pour les personnes âgées, les touristes avec de grosses valises. Mais les gens s'aidaient et sont sortis assez calmement. On a longé les murs".

Le soulagement de retrouver l'air libre arrivera au bout de 2h15, pour un trajet initial qui devait durer… 16 minutes. "Il n'y a pas mort d'homme, mais ça ne participe pas à construire une offre de transport sécurisante. Pour le trajet retour, j'ai évité de prendre le métro..."