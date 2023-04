Paris : le périphérique bientôt limité à 50 km/h ?

À ce stade, plusieurs options sont envisagées par la Ville de Paris. La première est d'abaisser la vitesse sur l'ensemble du périphérique. La seconde, est d'abaisser cette vitesse à 50 km/h uniquement "lorsque la voie dédiée est active", soit le matin de 6h30 à 11h puis le soir de 15h30 à 20h. Car la voie qui devrait être réservée au covoiturage, aux taxis et aux transports en commun ne sera activée sur la voie de gauche que "pendant les épisodes de congestion routière" afin de diminuer la pollution autour de la capitale française.

Avec la diminution de la vitesse, la mairie, qui l'a déjà abaissée de 50 à 30 km/h presque partout intramuros, souhaite "limiter le risque d'accident lié à un trop grand écart de vitesse avec les voies de droite, notamment en cas de changement de file". Selon la Ville, la vitesse médiane sur le périphérique, qui enregistre chaque jour plus d'un million de trajets, est d'environ 50 km/h en journée, et entre 30 et 45 km/h en heure de pointe. Elle monte à un peu plus de 60 km/h la nuit.