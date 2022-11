Paris : les trottinettes en libre-service désormais interdites aux mineurs

Lyon avait pris la décision en septembre dernier, après la mort tragique de deux adolescents sur une trottinette. Deux mois plus tard, c'est maintenant à Paris que le mode de transport roulant sera interdit aux mineurs. "La vérification de l’âge des utilisateurs, qui est d’ores et déjà déployée et couvrira 100% de la flotte lundi 28 novembre" ont annoncé Lime, Dott et Tier ce jeudi 24 novembre. Ces derniers demandent désormais à leurs clients de scanner leur carte d'identité, alors que l'interdiction des trottinettes électriques aux mineurs reposait jusqu'ici sur une simple déclaration.

Cette nouveauté n'est pas la seule. Les exploitants de trottinettes en libre-service, qui essaient de sauver leur place à Paris, ont annoncé également ce jour qu'ils allaient équiper leurs engins d'une plaque d'immatriculation pour faciliter la verbalisation des utilisateurs qui grillent les feux ou roulent à deux.