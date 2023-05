Paris, Lyon, Marseille... Quelles interdictions pour les véhicules polluants ?

Du côté de la cité phocéenne, l'interdiction des véhicules à vignette Crit’Air 3 est pour l’instant prévue pour septembre 2024. Seuls les véhicules Crit'Air 5 ou non classés sont pour l'instant interdits de circuler et de stationner dans la ZFE-m. Depuis le 1er septembre 2022, pour circuler et stationner avec un véhicule motorisé dans la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) de Marseille, il faut être obligatoirement être équipé de sa vignette Crit’Air.

Cette mesure vise à réduire la pollution chronique liée au trafic routier, et à mieux protéger les habitants et les professionnels qui y sont exposés, comme le rapporte le site de la métropole Aix-Marseille-Provence. À terme, la zone à faibles émissions mobilité de Marseille permettra d’améliorer la qualité de l’air pour 82% des Métropolitains les plus exposés au dioxyde d’azote.