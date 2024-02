Faut-il des tarifs spéciaux pour le stationnement des SUV ? Les Parisiens invités à voter ce dimanche

Dimanche 4 février, les Parisiens sont invités à se prononcer sur la création d'un nouveau tarif de stationnement pour les SUV. La maire de Paris souhaite limiter leur présence en ville, en leur faisant payer jusqu'à 18 euros l'heure de stationnement.

"Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ?" C'est la question qui sera posée aux Parisiennes et Parisiens ce dimanche, et à laquelle ils sont invités à se prononcer en se rendant dans les bureaux de vote qui seront ouverts pour l'occasion. Si l'initiative de la mairie est environnementale, elle souhaite aussi réduire la présence dans ses rues de ces véhicules "accidentogènes, lourds, encombrants et polluants". Pour les limiter, elle a choisi d'agir sur les tarifs de stationnement, via une "augmentation très significative".

Quels tarifs ?

Si le "pour" l'emporte, le "tarif spécial pour les gros véhicules" rassemblés sous le sigle SUV sera de 18 euros l'heure pour les arrondissements centraux (du 1ᵉʳ au 11ᵉ) et 12 euros pour les arrondissements extérieurs (du 12ᵉ au 20ᵉ), a précisé l'adjoint aux mobilités David Belliard (EELV). Le stationnement resterait gratuit pour les SUV comme les autres véhicules le soir après 20 heures (jusqu'à 9 heures le lendemain) et le dimanche, a précisé Anne Hidalgo.

Mairie de Paris

Quels véhicules concernés ?

La mairie a fixé les seuils de poids pour appliquer ces tarifs à "1,6 tonne pour les véhicules thermiques et hybrides" et "2 tonnes pour les véhicules électriques", qui sont tout de même "polluants avec leur système de freinage et les pneus". Cette mesure ne devrait donc pas concerner les modèles plus vendus sur le marché, comme les Peugeot 2008 et 3008, le Renault Captur ou le Dacia Duster ; ils passent pour la plupart sous la barre de 1,6 tonne, selon les versions.

Aussi, cette mesure ne s'appliquerait qu'aux véhicules des non Parisiens. En effet, la mairie a précisé que "la hausse de tarif ne concernera pas le stationnement résidentiel. Ne seront pas concernés non plus les artisans et professionnels éligibles au tarif pro, les personnes en situation de handicap, les taxis, les secours ou encore les professionnels de santé". "Je n'ai pas le droit d'interdire ces voitures mais je peux agir pour limiter leur présence", avait expliqué l'édile au cours d'une conférence de presse.

Comment voter ?

Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales à Paris à la date du 8 janvier 2024, et se rendre ce dimanche entre 9h et 19h dans les 38 lieux de vote qui seront ouverts (leurs localisations sont disponibles ici). Il ne sera pas possible de recourir à des procurations.

Cette votation sera la deuxième organisée par la mairie après celle sur les trottinettes électriques en libre-service, en avril, qui avait réuni un peu plus de 100.000 votants, soit 7,46% des inscrits, qui avaient massivement rejeté (89,03%) ce mode de transport.