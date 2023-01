Trafic totalement interrompu à gare de l'Est, reprise "espérée à 10h"

Sur les panneaux d'affichage des départs de la gare de l'Est, les TGV et TER en partance pour Nancy, Colmar, Francfort, Epernay ou encore Reims sont indiqués comme "retardé" ou "supprimé". La SNCF est, pour l'instant, dans l'incapacité de préciser le nombre de trains impactés par cette panne. "C'est en cours d'intervention", fait savoir la société ferroviaire. La reprise de la circulation depuis et vers la gare de l'Est est "espérée à 10h".