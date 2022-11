Île-de-France : comme le pass Navigo, le prix du ticket de métro va bondir

Dès l'année prochaine, circuler dans Paris risque de vous coûter bien plus cher. La région Ile-de-France étudie déjà la possibilité de faire grimper le prix du pass Navigo de 75,20 à 90 euros, en espérant du gouvernement un geste pour éviter ce scénario, selon des documents consultés dimanche par l'AFP. Mais ce n'est pas tout : d'après plusieurs médias, le prix du ticket de métro parisien pourrait aussi connaître un bond. À compter du 1er janvier 2023, il pourrait coûter 2,30 euros, contre 1,90 euro aujourd'hui, soit une hausse de 21%.

Ce nouveau tarif doit être présenté et soumis au vote le 7 décembre prochain en Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IDFM), tout comme celui du pass Navigo. Quant au carnet de 10 tickets, il devrait passer à 17,90 euros sur un support dématérialisé, au lieu de 14,90 euros qu'aujourd'hui, et à 20,30 euros en papier, au lieu de 16,90 euros, d'après BFM Île-de-France. Ces hausses seraient destinées à amortir la flambée des coûts de fonctionnement des lignes, liée à l'inflation et la crise énergétique.