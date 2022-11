Valérie Pécresse somme la RATP de rétablir une meilleure régularité dans le métro parisien

Les derniers chiffres de régularité disponibles pour le métro parisien, ceux de septembre, sont mauvais sur les lignes 3, 4, 6, 8 et surtout 11, 12 et 13, en raison notamment d'une pénurie de conducteurs. "On n'a pas encore les chiffres d'octobre, mais on pressent qu'ils sont du même acabit", avait indiqué à l'AFP mercredi le directeur général d'IDFM, Laurent Probst. Quant aux difficultés de la ligne 4, non mentionnée par Valérie Pécresse, elles sont dues à son automatisation en cours, selon lui.

"Je suis particulièrement inquiète de la propagation du manque de conducteurs au réseau de métro, alors que vous nous aviez affirmé que ces difficultés concernaient exclusivement le réseau de bus - sur lequel 25% du service contractuel n'est pas réalisé", a encore relevé Valérie Pécresse, qui avait déjà envoyé un courrier semblable pour les autobus en septembre.

"La Région Ile-de-France est prête à vous accompagner pour faciliter le recrutement de conducteurs, qui est je le rappelle votre ressort", a ajouté l'élue, également présidente du conseil régional. "Il est crucial que la RATP puisse assurer une régularité supérieure ou égale à l'objectif contractuel, à savoir 96,5%", notamment sur les lignes 8, 11 et 12 où le trafic reprend, a-t-elle souligné, notant que ses services allaient commander des "renforcements d'offre".