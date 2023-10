Passe Navigo : Île-de-France Mobilité porte plainte après le piratage de milliers de comptes d'usagers

IDFM a indiqué à l'AFP avoir été "notifiée le 4 octobre de l'attaque" alors que son prestataire avait identifié les faits "le 2 octobre". L'autorité régionale des transports n'a toutefois pas précisé si les comptes dont les mots de passe avaient été piratés avaient ensuite été frauduleusement utilisés ou non. L'organisme précise que, "conformément à ses obligations en matière de protection des données personnelles", il a "notifié la violation de données à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et la tient informée des évolutions de la situation".