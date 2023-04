Pass Navigo : le délai pour faire une demande de dédommagement rallongé d'une semaine

Pendant les quatre derniers mois de l'année, 25% des bus prévus n'ont pas circulé sur le réseau de surface de la RATP, ainsi que 10 à 20% des métros. À noter que certains usagers des RER B (quatre tronçons) et D (un tronçon) bénéficieront d'indemnisations supplémentaires, pour 7 millions d'euros, en raison d'une régularité inférieure à 80% sur leur axe pendant plusieurs mois.

"Nous avons envoyé un mail à toute la base Navigo en prévision de la fermeture de la plateforme et, après ce mail, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore des demandes qui arrivaient. Donc, on a préféré laisser une semaine de plus", a expliqué à l'AFP une porte-parole d'IDFM.