Pass Navigo : son prix devrait augmenter de 2,6% en 2024

Outre la hausse des tarifs côté usagers et l'augmentation de la contribution des collectivités locales, ce protocole d'accord prévoit une hausse du versement mobilité (une taxe) des entreprises parisiennes et de la petite couronne et une augmentation de la taxe de séjour. En parallèle, la redevance versée par IDFM à la Société du Grand Paris sera diminuée. Au total, IDFM compterait ainsi 800 millions d'euros de plus en 2024. C'est la somme "qu'il nous faut l'an prochain en plus", a signalé Valérie Pécresse.