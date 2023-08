Pass Navigo sur iPhone : après la levée d'un dernier obstacle, vers une arrivée "début 2024" ?

Une innovation attendue de longue date pour de nombreux Franciliens. Le pass Navigo pourrait faire son apparition de manière dématérialisée dès 2024 pour les propriétaires d'iPhone. La promesse remonte à 2019 et s'était heurtée à de nombreux freins depuis, dont le dernier vient d'être levé, d'après nos confrères de L'Informé et du Parisien. Il s'agit là d'un nouveau report alors que l'on évoquait, depuis plusieurs mois, une arrivée durant "l'automne 2023".

Cette arrivée est attendue de pied ferme pour les détenteurs d'un smartphone à la pomme. Et pour cause, ceux ayant un appareil Android peuvent dématérialiser leur abonnement de transport depuis octobre dernier.

Selon l'autorité organisatrice des transports dans la région francilienne, Île-de-France Mobilités (IDFM), le pass Navigo sur iPhone sera une réalité dès le début de l'année 2024, à quelques mois seulement des Jeux olympiques de Paris 2024. Un événement durant lequel le nombre de touristes étrangers sera, sans aucun doute, très important. Jusqu'à 16 millions de touristes sont attendus dans la capitale durant les JO et les Jeux paralympiques. Or, les iPhone sont d'autant plus prisés par les Franciliens et les touristes internationaux par rapport aux modèles fonctionnant sous Android.

Dès que le service sera déployé, l'utilisation du pass Navigo via le téléphone fonctionnera sur le même principe que pour les cartes bancaires dématérialisées. Les utilisateurs pourront ainsi importer leur Navigo au sein de l'application "Cartes" (ou "Wallet") de leur smartphone.