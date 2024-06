Le "Pass rail" vient d’entrer en vigueur pour les jeunes de 16 à 27 ans, pour cet été. Un dispositif qui ne prend que la forme d’une expérimentation pour l’instant.

Mardi 4 juin, Emmanuel Macron est revenu sur son engagement de "mettre en place le Pass rail" et d’offrir "la possibilité pour les jeunes d’avoir accès à une offre écologique". Avant d’annoncer, dans une vidéo tournée pour les réseaux sociaux : "À partir de demain 5 juin, c’est chose faite. Engagement tenu. Le Pass rail est mis en place, ce qui vous permettra pour 49 euros par mois, en juillet, en août prochain, d’utiliser tous les trains que vous souhaitez".

Une expérimentation qui déçoit

Mais l’excitation a rapidement laissé la place à la déception : de nombreux internautes se demandent ainsi pourquoi la promesse d’alors du chef de l’État diffère de l’annonce d’aujourd’hui. "Alerte, faux bon plan ! Non, la promesse n’est pas tenue. On nous avait promis un Pass rail pour tous et annuel, ce sera finalement que pour les jeunes et que pour l’été 2024", accuse un compte sur X, tandis qu’un autre compare le pass Rail français avec le dispositif équivalent en Allemagne. Des élus locaux, comme l’écologiste Karima Delli, s’interrogent également sur le fait que ce pass, aujourd’hui lancé, ne bénéficie pas à "toute la population ET sur tous les réseaux Intercités, TER et urbains".

L'application de la SNCF propose dès ce mercredi 5 juin l'option du pass rail pour les voyageurs âgés de 16 à 27 ans. - SNCF Connect

Revenons aux origines de cette promesse. À l’été 2023, le ministre des Transports de l’époque, Clément Beaune, évoque sur France info son souhait de voir en France un "Pass pas cher pour les jeunes". Mais en septembre, Emmanuel Macron prend l’exemple plus élargi du pass allemand qui, on le rappelle, prévoit une offre mensuelle de 49 euros sur "tous les trains de la compagnie ferroviaire nationale Deutsche Bahn" et quelques sociétés privées. "Oui, j'y suis favorable, et j'ai demandé au ministre des Transports de lancer avec toutes les régions qui sont prêtes à le faire le même dispositif. (…) Toutes les régions qui sont prêtes à le faire avec l'État, banco", annonce le président de la République lors d'une interview donnée à Hugo Décrypte.

Pas de TGV, ni d'Ile-de-France

La charge est donc revenue au ministère des Transports de travailler sur le sujet… en concertation avec les régions, qui ont la main sur la gestion des TER. Trois y sont pourtant réticentes : la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Au ministère des Transports, Patrice Vergriete succède à Clément Beaune et reprend le dossier. Il obtient finalement la contribution des régions récalcitrantes et parvient à la mise en place du "Pass rail" dès l’été 2024… sous la forme d’une expérimentation de deux mois et attribué seulement aux jeunes voyageurs de 16 à 27 ans. Outre ces critères, l’offre française n’inclut pas les TGV, ni l’Ile-de-France pour des "raisons techniques" (la région ne dispose pas de TER et d’Intercités couvrant seulement son territoire).

"L'exemple allemand, repris assez souvent, nous enseigne qu'un dispositif mal maitrisé peut entrainer la saturation des trains et donc des retards", nous répond le cabinet du ministre des Transports, alors que l’État investit 12 millions d’euros, et les régions 3 millions d’euros, pour s'essayer au "Pass rail" pendant deux mois. Une fois cette période révolue, nul ne sait si l’expérimentation va donner lieu à la mise en place durable d’un Pass dans les trains en France, pour tout le monde et toute l’année.

