Le Pass Rail est accessible dès ce mercredi pour les 18-27 ans. Il permet de voyager cet été en train de façon illimitée pour 49 euros par mois. Le ministre des Transports Patrice Vergriete espère que le dispositif sera étendu l'an prochain à l'Ile-de-France.

"C'est une première étape, une expérimentation". Aussitôt mis en ligne, le Pass Rail pourrait bien voir son périmètre élargi : le ministre en charge des Transports Patrice Vergriete a précisé ce mercredi que l'offre pourrait concerner dès 2025 l'Ile-de-France.

"Il faut être prudent et pouvoir monter progressivement", a tout d'abord estimé sur franceinfo le ministre, alors que 700.000 Pass Rail ont été mis en vente en début de matinée. Objectif : voir si l’offre correspond aux besoins, et si elle connaît un "succès quantitatif". Selon Patrice Vergriete, il ne faut pas ouvrir "trop largement ce type d'abonnements" à d'autres voyageurs sur d'autres types de trains car cela "pourrait saturer l'offre". "On se retrouve avec des trains complets. Et finalement, les usagers du train ne trouvent plus de place", a expliqué le ministre.

Le ministre l'assure : si l’opération est un succès, elle pourrait être étendue. Notamment auprès des régions pour l'heure récalcitrantes. Patrice Vergriete a en effet pour projet "dès 2025 de pouvoir intégrer l’Île-de-France" dans le Pass Rail. "Cette année pour des raisons techniques nous ne pouvions pas", même s’il est "possible de prendre des Intercités à destination de Paris", a relevé le ministre.

"On assume complètement l'expérimentation, ça a un coût global aujourd'hui de 15 millions d'euros. Bien entendu, si on avait encore plus de succès, on rajouterait, il n'y a pas de souci", a encore affirmé Patrick Vergriete.

Le Pass Rail s'adresse aux jeunes de 16 à 27 ans inclus, et permet de voyager ensuite gratuitement cet été. Une nouveauté, promise il y a un an par le président de la République, qui ne concerne pas les TGV et les Ouigo mais seulement les Intercités et les TER.